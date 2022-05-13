Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги

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Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле разгромил "Леванте" со счетом 6:0.

Победу королевскому клубу принес хет-трик Винисиуса Жуниора, голы Ферлана Менди, Карима Бензема и Родриго Гоэса.

"Реал", набрав 84 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Леванте" с 29 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Реал" – "Леванте" - 6:0 (4:0)
Голы: Менди, 13 - 1:0, Бензема, 19 - 2:0, Родриго, 34 - 3:0, Винисиус Жуниор, 45 - 4:0, Винисиус Жуниор, 68 - 5:0, Винисиус Жуниор, 83 - 6:0

"Реал": Куртуа, Начо (Хила, 82), Вальехо, Менди, Модрич (Петер, 75), Вальверде (Кроос, 75), Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 75), Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 62).

"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Кампанья, 39), Постиго, Робер (Везу, 77), Сон, Радоя (Барди, 39), Мелеро (Кантеро, 57), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Рохер Марти, 57).

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