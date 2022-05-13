Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле разгромил "Леванте" со счетом 6:0.
Победу королевскому клубу принес хет-трик Винисиуса Жуниора, голы Ферлана Менди, Карима Бензема и Родриго Гоэса.
"Реал", набрав 84 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Леванте" с 29 очками остался на последнем, 20-м месте.
"Реал" – "Леванте" - 6:0 (4:0)
Голы: Менди, 13 - 1:0, Бензема, 19 - 2:0, Родриго, 34 - 3:0, Винисиус Жуниор, 45 - 4:0, Винисиус Жуниор, 68 - 5:0, Винисиус Жуниор, 83 - 6:0
"Реал": Куртуа, Начо (Хила, 82), Вальехо, Менди, Модрич (Петер, 75), Вальверде (Кроос, 75), Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 75), Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 62).
"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Кампанья, 39), Постиго, Робер (Везу, 77), Сон, Радоя (Барди, 39), Мелеро (Кантеро, 57), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Рохер Марти, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14