Шесть футболистов "Манчестер Юнайтед" вошли в сборную худших игроков АПЛ по версии ESPN

Фото: твиттер Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Портал ESPN опубликовал символическую сборную худших футболистов английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

При составлении рейтинга учитывались неудачная игра игрока, травмы, а также высокие затраты на трансфер. Стоит отметить, что в сборную вошли сразу шесть футболистов "Манчестер Юнайтед".

Вратарь: Кепа Аррисабалага ("Челси").

Защитники: Аарон Уан-Биссака, Рафаэль Варан, Харри Магуайр (все – "Манчестер Юнайтед"), Хуниор Фирпо ("Лидс").

Полузащитники: Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба – "Манчестер Юнайтед"), Нголо Канте ("Челси").

Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Ромелу Лукаку ("Челси"), Александр Ляказетт ("Арсенал").

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