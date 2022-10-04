Шесть французских городов будут бойкотировать матчи ЧМ-2022
Шесть французских городов объявили бойкот матчам чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Как сообщает Ge.globo, в список городов вошли Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель.
В этих городах не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира.
Такое решение местные власти обосновали условиями организации предстоящего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспекте.
Напомним, что чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
Читайте: Старт ЧМ-2022 в Катаре официально перенесен | https://dailysports.net
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|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3