Шесть французских городов будут бойкотировать матчи ЧМ-2022

Шесть французских городов объявили бойкот матчам чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщает Ge.globo, в список городов вошли Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель.

В этих городах не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира.

Такое решение местные власти обосновали условиями организации предстоящего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспекте.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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