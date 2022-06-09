Шапи вернулся в "Краснодар" из аренды в турецком клубе

Фото: инстаграм Шапи/Автор неизвестен

"Краснодар" объявил о возвращении из аренды полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова.

22-летний хавбек в прошлом сезоне играл в турецком "Гиресунспоре", но российский клуб не дал туркам использовать опцию выкупа игрока.

В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб футболист забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что Шапи является воспитанником краснодарского клуба.

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