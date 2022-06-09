Шапи вернулся в "Краснодар" из аренды в турецком клубе
Фото: инстаграм Шапи/Автор неизвестен
"Краснодар" объявил о возвращении из аренды полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова.
22-летний хавбек в прошлом сезоне играл в турецком "Гиресунспоре", но российский клуб не дал туркам использовать опцию выкупа игрока.
В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб футболист забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Отметим, что Шапи является воспитанником краснодарского клуба.
Читайте также: "Венеция" нацелилась на российского вингера. | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
Тчуамени в шаге от перехода в "Реал"
-
Артуро Видаль может перейти в неожиданный клуб
-
Футболист "Арсенала" сменил имя после женитьбы
-
Гаттузо представлен в качестве главного тренера клуба Примеры
-
В "Монако" ответили на слухи о переходе Головина в английский клуб
-
Блаттеру стало плохо перед заседанием суда
-
Роналдо проехал 500 километров в честь возвращения "Вальядолида" в Примеру
-
Расписание матчей Лиги наций на 9 июня
-
Шапи вернулся в "Краснодар" из аренды в турецком клубе
-
"Лион" сегодня объявит о возвращении легенды клуба
-
Испанский клуб ярко анонсировал назначение Гаттузо
-
В "Зените" высказались о будущем Семака
-
Сборную Эквадора отстранили от ЧМ-2022
-
Де Брюйне покорилось новое достижение в сборной Бельгии
-
Месси получил роль в сериале
-
Кришито определился с новым клубом
-
Главные новости дня: 8 июня
-
Феерия Бельгии, успехи Нидерландов и Украины: результаты Лиги наций 8 июня
-
Украина победила Ирландию в Лиге наций
-
Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций