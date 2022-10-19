Шансы сыграть на ЧМ-2022 растут: Погба уже вернулся к тренировкам
Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба уже вернулся к тренировкам общей в группе, о чем сообщает клубный сайт.
В частности, футболист тренировался с командой во время подготовки к матчу с "Эмполи", который состоится 21 октября.
Ранее сообщалось, что француз может вернуться на поле в игре Лиги чемпионов с "Бенфикой" 25 октября. Если это произойдет, он сохранит шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира. До начала турнира у него будет возможность проявить себя в шести матчах.
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|Команда
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|Интер Милан
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17