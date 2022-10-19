Шансы сыграть на ЧМ-2022 растут: Погба уже вернулся к тренировкам

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба уже вернулся к тренировкам общей в группе, о чем сообщает клубный сайт.

В частности, футболист тренировался с командой во время подготовки к матчу с "Эмполи", который состоится 21 октября.

Ранее сообщалось, что француз может вернуться на поле в игре Лиги чемпионов с "Бенфикой" 25 октября. Если это произойдет, он сохранит шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира. До начала турнира у него будет возможность проявить себя в шести матчах.

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