"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака"

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"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака"

Фото: сайт "Шальке"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Шальке" на официальном сайте объявила о переходе шведского нападающего Джордана Ларссона.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался немецкому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.

25-летний Ларссон ранее выступал за "Хегаборг", "Хельсинборг", НЕК, "Норрчепинг", "Спартак" и АИК. За сборную Швеции сыграл семь матчей и забил один гол.

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