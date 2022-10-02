"Шальке" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле проиграл "Аугсбургу" со счетом 2:3.

Победу гостям принесли дубль Эрмедина Демировича и гол Андре Хана. У хозяев отличились Симон Теродде и Том Краус.

"Аугсбург", набрав 9 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 6 очками остался на 15-й позиции.

"Шальке" – "Аугсбург" - 2:3 (1:2)

Голы: Демирович, 9 - 0:1, Демирович, 21 - 0:2, Теродде, 33 - 1:2, Краус, 63 - 2:2, Хан, 77 - 2:3

"Шальке": Шволов, Матричани (Айдин, 67), Йосида, ван дер Берг (Граймль, 53), Аувеян (Мор, 81), Дрекслер (Караман, 80), Краус, Флик, Польтер, Теродде, Бюльтер (Саласар, 46).

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Бауэр, Яго, Хан, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер (Йенсен, 72), Демирович (Педерсен, 84), Бериша.

Удаление: Бериша (70).

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