"Шальке" одержал яркую победу в Кубке Германии

Фото: твиттер "Шальке"/Автор неизвестен

В матче 1-го раунда Кубка Германии "Шальке" на выезде разгромил "Бремер" со счетом 5:0.

Победу "кобальтовым" принесли дубль Доминика Дрекслера, голы Родриго Саласара и Марчина Каминьски, а также автогол Себастьяна Кмеца.

"Бремер" – "Шальке" - 0:5 (0:4)

Голы: Саласар, 2 - 0:1, Дрекслер, 12 - 0:2, Дрекслер, 33 - 0:3, Кмец, 39 (автогол) - 0:4, Каминьски, 83 - 0:5

"Шальке": Шволов, Брюннер (Айдин, 73), Йосида, Каминьски, Аувеян (Сане, 73), Саласар (Флик, 73), Мор, Крал (Молле, 58), Краус, Дрекслер (Бюльтер, 59), Польтер.

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