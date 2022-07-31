"Шальке" одержал яркую победу в Кубке Германии
Фото: твиттер "Шальке"/Автор неизвестен
В матче 1-го раунда Кубка Германии "Шальке" на выезде разгромил "Бремер" со счетом 5:0.
Победу "кобальтовым" принесли дубль Доминика Дрекслера, голы Родриго Саласара и Марчина Каминьски, а также автогол Себастьяна Кмеца.
"Бремер" – "Шальке" - 0:5 (0:4)
Голы: Саласар, 2 - 0:1, Дрекслер, 12 - 0:2, Дрекслер, 33 - 0:3, Кмец, 39 (автогол) - 0:4, Каминьски, 83 - 0:5
"Шальке": Шволов, Брюннер (Айдин, 73), Йосида, Каминьски, Аувеян (Сане, 73), Саласар (Флик, 73), Мор, Крал (Молле, 58), Краус, Дрекслер (Бюльтер, 59), Польтер.
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|Хоффенхайм
|32
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|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
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|32
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|Аугсбург
|32
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