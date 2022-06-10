Шалимов интересно ответил на вопрос о назначении в "Спартак"

Фото: твиттер "Урала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов признался, что не против возглавить московский "Спартак".

"Готов ли я возглавить "Спартак"? Готов сказать, им это нужно больше, чем мне. Так что – вперёд!" — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".

Как известно, накануне московский клуб объявил об уходе главного тренера клуба Паоло Ваноли.

В прошлом сезоне москвичи заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

"Урал" Шалимова же занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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