Шакиру и Пике заметили вместе после расставания
Фото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен
Футболист "Барселоны" Жерар Пике посетил бейсбольный матч сына вместе со своей уже бывшей спутницей Шакирой.
Об этом сообщает Daily Star.
Совсем недавно популярная колумбийская певица объявила, что их пара распалась после 11 лет совместной жизни.
Источник пишет, что на днях пара присутствовала на матче их 8-летнего сына Милана на бейсбольном турнире в Чехии.
Журналисты обратили внимание на то, что Шакира счастливо улыбалась, а Пике был замечен идущим с опущенной головой после окончания матча.
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