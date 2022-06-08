Шакиру и Пике заметили вместе после расставания

Теги жерар пикебарселона

Шакиру и Пике заметили вместе после расставания

Фото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен

Футболист "Барселоны" Жерар Пике посетил бейсбольный матч сына вместе со своей уже бывшей спутницей Шакирой.

Об этом сообщает Daily Star.

Совсем недавно популярная колумбийская певица объявила, что их пара  распалась после 11 лет совместной жизни.

Источник пишет, что на днях пара присутствовала на матче их 8-летнего сына Милана на бейсбольном турнире в Чехии.

Журналисты обратили внимание на то, что Шакира счастливо улыбалась, а Пике был замечен идущим с опущенной головой после окончания матча. 

Также не пропустите: Бензема и Кроос могут завершить карьеру через два года. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Расписание матчей Лиги наций на 8 июня

Расписание матчей Лиги наций на 8 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов