Шакира бросила Пике из-за постоянных измен
Фото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике и популярная певица Шакира расстались, сообщает El Periodico.
Произошло это после того, как певица узнала, что испанский футболист изменяет ей с другой женщиной.
После ссоры Пике уже несколько недель живет один в своей старой квартире.
По данным источника, футболист часто ходит в ночные клубы Bling Bling и Patron вместе с Рикардом Пучем. В данных заведениях Пике был замечен в сопровождении других женщин.
Пике и Шакира начали отношения с 2011 года, но не состояли в официальном браке. Пара воспитывает двоих детей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14