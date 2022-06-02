Шакира бросила Пике из-за постоянных измен

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Шакира бросила Пике из-за постоянных измен

Фото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и популярная певица Шакира расстались, сообщает El Periodico.

Произошло это после того, как певица узнала, что испанский футболист изменяет ей с другой женщиной.

После ссоры Пике уже несколько недель живет один в своей старой квартире. 

По данным источника, футболист часто ходит в ночные клубы Bling Bling и Patron вместе с Рикардом Пучем. В данных заведениях Пике был замечен в сопровождении других женщин.

Пике и Шакира начали отношения с 2011 года, но не состояли в официальном браке. Пара воспитывает двоих детей.

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