"Шахтер" значительно увеличил цену на Мудрика, которым интересуется "Арсенал"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" значительно увеличил цену на полузащитника Михаила Мудрика, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за футболиста не менее 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Арсенал", "Брентфорд", "Байер" и "Ницца".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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