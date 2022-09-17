"Шахтер" заинтересован в аргентинском полузащитнике

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

"Шахтер" заинтересован в трансфере аргентинского хавбека Сантьяго Хезце.

Футболист играет за местный "Уракан" и его соглашение с клубом истекает зимой 2022 года.

В текущем сезоне на счету 20-летнего хавбека 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и три голевых передачи.

В прошлом году Сантьяго сыграл первый матч в составе молодежной сборной Аргентины.

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