"Шахтер" заинтересован в аргентинском полузащитнике
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
"Шахтер" заинтересован в трансфере аргентинского хавбека Сантьяго Хезце.
Футболист играет за местный "Уракан" и его соглашение с клубом истекает зимой 2022 года.
В текущем сезоне на счету 20-летнего хавбека 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и три голевых передачи.
В прошлом году Сантьяго сыграл первый матч в составе молодежной сборной Аргентины.
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