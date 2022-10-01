"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде разгромил "Металлист "со счетом 6:1.

Победу гостям принесли хет-трик Данила Сикана, гол Александра Сикана, Ласины Траоре и Невена Джурасека. У хозяев отличился Алекс Чидомере.

"Шахтер", набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Металлист" с 7 очками остался на седьмой позиции.

"Металлист" - "Шахтер" - 1:6 (0:4)

Голы: Сикан, 18 - 0:1, Сикан, 30 - 0:2, Зубков, 35 - 0:3, Сикан, 38 - 0:4, Траоре, 72 - 0:5, Чидомере, 88 - 1:5, Джурасек, 90+1 - 1:6

"Металлист": Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Танковский (Чидомере, 76), Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Подлепенец, 46), Картушов (Кныш, 60).

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля (Тейлор, 46), Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Швед, 60), Сикан (Траоре, 60).

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