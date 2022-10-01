"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде разгромил "Металлист "со счетом 6:1.
Победу гостям принесли хет-трик Данила Сикана, гол Александра Сикана, Ласины Траоре и Невена Джурасека. У хозяев отличился Алекс Чидомере.
"Шахтер", набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Металлист" с 7 очками остался на седьмой позиции.
"Металлист" - "Шахтер" - 1:6 (0:4)
Голы: Сикан, 18 - 0:1, Сикан, 30 - 0:2, Зубков, 35 - 0:3, Сикан, 38 - 0:4, Траоре, 72 - 0:5, Чидомере, 88 - 1:5, Джурасек, 90+1 - 1:6
"Металлист": Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Танковский (Чидомере, 76), Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Подлепенец, 46), Картушов (Кныш, 60).
"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля (Тейлор, 46), Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Швед, 60), Сикан (Траоре, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13