"Шахтёр" впервые в истории вышел на матч ЛЧ полностью украинским составом

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

"Шахтёр" вышел на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) полностью украинским составом.

На сайте донецкого клуба отмечают, что это произошло впервые в истории "горняков".

Интересно, что лишь на 88-й минуте на замену вышли хорват Невен Джурасек и форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре.

По итогам трех туров "Шахтер" занимает второе место в группе Лиги чемпионов, набрав четыре очка.

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