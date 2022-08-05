"Шахтер" вернул своего воспитанника из Европы
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ференцвароша" и сборной Украины Александра Зубкова.
Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист заключил с украинским клубом контракт до лета 2027 года.
26-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". За "Ференцварош" он выступал с 2019 года, провел за клуб 110 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи. Также играл за "Мариуполь". За сборную Украины сыграл 21 матч и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13