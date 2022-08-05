"Шахтер" вернул своего воспитанника из Европы

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ференцвароша" и сборной Украины Александра Зубкова.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист заключил с украинским клубом контракт до лета 2027 года.

26-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". За "Ференцварош" он выступал с 2019 года, провел за клуб 110 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи. Также играл за "Мариуполь". За сборную Украины сыграл 21 матч и забил 1 гол.

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