"Шахтер" вернул своего бывшего игрока из Венгрии

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Фехервара" Ивана Петряка.

Сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро. Футболист заключил с "горняками" контракт до лета 2026 года. Стоит отметить, что хавбек ранее уже играл за до

28-летний Петряк выступал за "Фехервар" с 2019 года. Всего он провел за клуб 124 матча, забил 28 голов и отдал 26 результативных передач. Также играл за "Зарю" и "Ференцварош". За сборную Украины сыграл пять матчей.

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