"Шахтер" вернул своего бывшего игрока из Венгрии
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Фехервара" Ивана Петряка.
Сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро. Футболист заключил с "горняками" контракт до лета 2026 года. Стоит отметить, что хавбек ранее уже играл за до
28-летний Петряк выступал за "Фехервар" с 2019 года. Всего он провел за клуб 124 матча, забил 28 голов и отдал 26 результативных передач. Также играл за "Зарю" и "Ференцварош". За сборную Украины сыграл пять матчей.
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|Команда
|М
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|2
|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
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|42
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|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
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|Карпаты Львов
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|13