"Шахтер" в меньшинстве добился победы в чемпионате Украины
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Рух" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Ефим Конопля. Стоит отметить, что донецкий клуб с 35-й минуты играл вдесятером из-за удаления Михаила Мудрика.
"Рух" – "Шахтер" - 0:1 (0:0)
Гол: Конопля, 78 - 0:1
"Рух": Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Сыч, Федорчук, Сапуга, Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 60), Притула (Мисик, 80), Рунич, Климчук (Таллес, 80).
"Шахтер": Трубин, Михайличенко (Траоре, 59), Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Бондаренко (Джурасек, 71), Петряк (Тейлор, 58), Сикан (Зубков, 46).
Удаление: Мудрик (35).
Не пропустите: "Шахтер" значительно увеличил цену на Мудрика, которым интересуется "Арсенал". | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13