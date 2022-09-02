"Шахтер" в меньшинстве добился победы в чемпионате Украины

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Рух" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ефим Конопля. Стоит отметить, что донецкий клуб с 35-й минуты играл вдесятером из-за удаления Михаила Мудрика.

"Рух" – "Шахтер" - 0:1 (0:0)

Гол: Конопля, 78 - 0:1

"Рух": Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Сыч, Федорчук, Сапуга, Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 60), Притула (Мисик, 80), Рунич, Климчук (Таллес, 80).

"Шахтер": Трубин, Михайличенко (Траоре, 59), Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Бондаренко (Джурасек, 71), Петряк (Тейлор, 58), Сикан (Зубков, 46).

Удаление: Мудрик (35).

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