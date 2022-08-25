"Шахтер" узнал соперников в группе Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" попал в группу F вместе с "Реалом", "РБ Лейпциг" и "Селтиком".

Не пропустите: "Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ. | https://dailysports.net