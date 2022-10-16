"Шахтер" уверенно обыграл киевское "Динамо" в матче УПЛ
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1.
Победу "горнякам" принесли голы Александра Зубкова, Михаила Мудрика и Даниила Сикана. У киевлян отличился Владислав Ванат.
"Шахтер", набрав 16 очков, вышел на второе место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" с 9 очками осталось на девятой позиции.
"Шахтер" - "Динамо" - 3:1 (1:0)
Голы: Зубков, 29 - 1:0, Ванат, 46 - 1:1, Мудрик, 48 - 2:1, Сикан, 74 - 3:1
"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Зубков, Судаков (Джурасек, 82), Степаненко (Назарина, 76), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 81), Траоре (Сикан, 59).
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко (Дубинчак, 64), Забарный, Сирота, Тымчик (Кабаев, 64 (Попов, 76)), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 64), Караваев, Ванат.
Удаление: Забарный (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13