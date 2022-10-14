"Шахтер" установил новую цену на Мудрика

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"Шахтер" установил новую цену на Мудрика

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" готов продать полузащитника Михаила Мудрика за 50 миллионов евро.

"Шахтер" настроен на продажу Мудрика, чтобы закрывать свои финансовые проблемы. Для клуба важно получить деньги, которые они просят. "Шахтер" хочет около 50 миллионов евро, и если кто-то даст такие деньги, то Михаил уйдет", - сказал журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" восемь матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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