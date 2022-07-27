"Шахтер" усилился воспитанником киевского "Динамо"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника брюссельского "Андерлехта" и сборной Украины Богдана Михайличенко.

"Горняки" арендовали футболиста до лета 2023 года с возможностью последующего выкупа.

25-летний Михайличенко выступал за "Андерлехт" с 2020 года, провел за клуб 51 матч во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Ранее играл за "Динамо" Киев, "Сталь" и "Зарю". За сборную Украины сыграл шесть матчей.

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