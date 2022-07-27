"Шахтер" усилился воспитанником киевского "Динамо"
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника брюссельского "Андерлехта" и сборной Украины Богдана Михайличенко.
"Горняки" арендовали футболиста до лета 2023 года с возможностью последующего выкупа.
25-летний Михайличенко выступал за "Андерлехт" с 2020 года, провел за клуб 51 матч во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Ранее играл за "Динамо" Киев, "Сталь" и "Зарю". За сборную Украины сыграл шесть матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20