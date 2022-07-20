"Шахтер" усилился хорватским защитником

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе хорватского защитника "Днепра-1" Невена Джурасека.

Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Футболист заключил с "горняками" контракт до лета 2024 года.

23-летний Джурасек выступал за "Днепр-1" с 2021 года, провел за клуб 19 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за загребское "Динамо", "Локомотиву", "Вараждин" и "Олимпию". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Хорватии и забил один гол.

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