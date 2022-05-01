"Шахтер" ушел от поражения в матче с хорватским топ-клубом

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью с хорватским "Хайдуком" со счетом 3:3.

В составе украинского клуба отличились Дмитрий Топалов, Петр Стасюк и Андрей Борячук. У хорватов дубль сделал Марин Любичич, а еще один гол забил Франьо Лазар.

"Хайдук" Хорватия — "Шахтер" Украина - 3:3 (1:0)

Голы: Любичич, 10 - 1:0, Лазар, 49 - 2:0, Топалов, 59 - 2:1, Стасюк, 74 - 2:2, Любичич, 80 - 3:2, Борячук, 90+1 - 3:3

"Шахтер" (стартовый состав): Пятов, Корниенко, Матвиенко, Марлон, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Судаков, Топалов.

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