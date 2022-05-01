"Шахтер" ушел от поражения в матче с хорватским топ-клубом
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью с хорватским "Хайдуком" со счетом 3:3.
В составе украинского клуба отличились Дмитрий Топалов, Петр Стасюк и Андрей Борячук. У хорватов дубль сделал Марин Любичич, а еще один гол забил Франьо Лазар.
"Хайдук" Хорватия — "Шахтер" Украина - 3:3 (1:0)
Голы: Любичич, 10 - 1:0, Лазар, 49 - 2:0, Топалов, 59 - 2:1, Стасюк, 74 - 2:2, Любичич, 80 - 3:2, Борячук, 90+1 - 3:3
"Шахтер" (стартовый состав): Пятов, Корниенко, Матвиенко, Марлон, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Судаков, Топалов.
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|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13