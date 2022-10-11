"Шахтер" упустил победу над "Реалом"
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал" сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале второго тайма счет открыл Александр Зубков, но в концовке королевский клуб от поражения спас Антонио Рюдигер.
"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Зубков, 46 - 1:0, Рюдигер, 90+6 - 1:1
"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Тейлор, Джурасек, Мудрик, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Траоре (Сикан, 77).
"Реал": Лунин, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68), Кроос, Вальверде (Камавинга, 68), Тчуамени (Модрич, 57), Васкес, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 57), Родриго (Асенсио, 68).
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