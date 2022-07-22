"Шахтер" упустил победу над немецким клубом

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"Шахтер" упустил победу над немецким клубом

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью с "Фортуной" из Ситтарда со счетом 3:3.

В начале встречи счет открыл Тиджани Нослин, а через несколько минут преимущество голландцев увеличил Матс Сентьенс. На 36-й минуте разрыв в счете сократил Данило Сикан, а в концовке тайма равновесие восстановил Тарас Степаненко. В середине второго тайма "горняков" вывел вперед Олег Очеретько. Но вскоре счет сравнял Нослин, сделав дубль.

"Фортуна" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина) - 3:3 (2:2)
Голы: Нослин, 11 - 1:0, Сентьенс, 14 - 2:0, Сикан, 36 - 2:1, Степаненко, 45 - 2:2, Очеретько, 63 - 2:3, Нослин, 68 - 3:3

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