"Шахтер" сенсационно разгромил "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 4:1.

Победу украинскому клубу принесли дубль Марьяна Шведа, голы Михаила Мудрика и Лассины Траоре. У хозяев отличился Мохамед Симакан.

"РБ Лейпциг" Германия – "Шахтер" Украина - 1:4 (0:1)

Голы: Швед, 16 - 0:1, Симакан, 57 - 1:1, Швед, 58 - 1:2, Мудрик, 76 - 1:3, Траоре, 85 - 1:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан, Орбан, Диалло, Хальстенберг (Раум, 46), Лаймер (Айдара, 82), Шлагер (Хенрихс, 70), Собослаи, Андре Силва, Вернер (Форсберг, 70), Нкунку.

"Шахтер": Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Мудрик, Степаненко (Кривцов, 85), Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Швед (Петряк, 61), Зубков (Траоре, 70).

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