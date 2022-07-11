"Шахтер" расстался с главным тренером
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила об уходе с поста главного тренера Роберто Де Дзерби.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Вместе с тренером клуб покинули его ассистенты.
43-летний Де Дзерби тренировал "Шахтер" с лета 2021 года. Под его руководством донецкий клуб выиграл Суперкубок Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
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|Динамо Киев
|22
|45
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13