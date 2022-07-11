"Шахтер" расстался с главным тренером

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила об уходе с поста главного тренера Роберто Де Дзерби.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Вместе с тренером клуб покинули его ассистенты.

43-летний Де Дзерби тренировал "Шахтер" с лета 2021 года. Под его руководством донецкий клуб выиграл Суперкубок Украины.

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