"Шахтер" проиграл "Аяксу"

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"Шахтер" проиграл "Аяксу"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче проиграл амстердамскому "Аяксу" со счетом 1:3.

Победу голландскому клубу принесли голы Душана Тадича, Стивена Бергейса и Мохаммеда Кудуса. В составе украинцев отличился Михаил Мудрик.

"Аякс" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина) - 3:1 (1:1)
Голи: Мудрик, 33 - 0:1, Тадич, 45 - 1:1, Бергейс, 73 - 2:1, Кудус, 85 - 3:1

"Аякс": Пасвер, Ренш, Тимбер (Схурс, 66), Блинд, Вейндал (Баас, 77), Классен (Консейсау, 77), Альварес, Бергейс (Тейлор, 80), Бергвейн (Кудус, 66), Тадич, Антони (Бробі, 76).

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46), Конопля (Очеретько, 46), Бондарь (Удод, 63), Козик (Савченко, 63), Корниенко (Кирюханцев, 46), Степаненко (Джурасек, 46), Бондаренко (Стасюк, 46), Судаков (Вакула, 46), Кащук (Кулаков, 46), Тотовицкий (Чех, 46), Мудрик (Топалов, 46).

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