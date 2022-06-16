"Шахтер" продаст Нереса в европейский топ-клуб

Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Давид Нерес перейдет в лиссабонскую "Бенфику", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились. В ближайшее время футболист прилетит в Португалию для прохождения медицинского обследования. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с "орлами" контракт до лета 2027 года. Сумма будущего трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что "Шахтер" требует за игрока 15 миллионов евро.

25-летний Нерес перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Аякса" за 12 миллионов евро. За украинский клуб он не провел ни одного официального матча.

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