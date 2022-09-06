"Шахтер" представил новые комплекты формы на сезон 2022/23
Чемпиона Украины донецкий "Шахтер" представил комплекты формы на сезон 2022/23.
Судя по фотографиям, домашняя форма донецкого клуба сохранит традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами.
В то же время выездной комплект выполнен в необычной зеленой окраске. Третий вариант формы - бело-серый.
Традиционно, форму для "горняков" изготовила немецкая компания Puma. В продаже новые футболки появятся не ранее 1 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13