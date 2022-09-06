"Шахтер" представил новые комплекты формы на сезон 2022/23

Чемпиона Украины донецкий "Шахтер" представил комплекты формы на сезон 2022/23.

Судя по фотографиям, домашняя форма донецкого клуба сохранит традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами.

В то же время выездной комплект выполнен в необычной зеленой окраске. Третий вариант формы - бело-серый.

Традиционно, форму для "горняков" изготовила немецкая компания Puma. В продаже новые футболки появятся не ранее 1 октября.

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