"Шахтер" представил новые комплекты формы на сезон 2022/23

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"Шахтер" представил новые комплекты формы на сезон 2022/23

Чемпиона Украины донецкий "Шахтер" представил комплекты формы на сезон 2022/23.

Судя по фотографиям, домашняя форма донецкого клуба сохранит традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами.

В то же время выездной комплект выполнен в необычной зеленой окраске. Третий вариант формы - бело-серый.

Традиционно, форму для "горняков" изготовила немецкая компания Puma. В  продаже новые футболки появятся не ранее 1 октября.

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