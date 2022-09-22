"Шахтер" повысил финансовые запросы по Мудрику

Теги михаил мудрикшахтер донецк

"Шахтер" повысил финансовые запросы по Мудрику

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

"Шахтер" повысил финансовые запросы по атакующему хавбеку команды Михаилу Мудрику.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, за молодого футболиста "горняки" надеются получить более 50 млн евро.

Напомним, что летом "Шахтеру" поступали предложения в размере 30 млн евро, но клуб их не принял.

В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов Мудрик забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. 

Не пропустите: "Ливерпуль" надеется купить одного из лидеров "Реала". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В сборную Украины довызвали еще одного дебютанта

В сборную Украины довызвали еще одного дебютанта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов