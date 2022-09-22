"Шахтер" повысил финансовые запросы по Мудрику

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

"Шахтер" повысил финансовые запросы по атакующему хавбеку команды Михаилу Мудрику.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, за молодого футболиста "горняки" надеются получить более 50 млн евро.

Напомним, что летом "Шахтеру" поступали предложения в размере 30 млн евро, но клуб их не принял.

В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов Мудрик забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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