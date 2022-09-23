"Шахтер" подписал известного украинского футболиста

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"Шахтер" подписал известного украинского футболиста

Фото: скриншот сайта УПЛ

Полузащитник Егор Назарина стал игроком донецкого "Шахтера".

Трансфер капитана "Зари" был завершен в последние минуты трансферного окно, которое закрывается в Украине 22 сентября.

На официальном сайте УПЛ футболиста перенесли из заявки луганского клуба и добавили в заявку донецкого "Шахтера".

В текущем сезоне хавбек сыграл 4 матча УПЛ (в которых забил 1 гол) и 2 поединка Лиги конференций.

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4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
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