"Шахтер" подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что его клуб не смог договориться с ФИФА по поводу спорного вопроса трансферов в период войны.
Как известно, чемпион Украины требует возместить убытки на сумму 50 млн евро. В связи с этим клуб подал соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
"ФИФА не захотела общаться и не захотела садиться за стол переговоров. "Шахтер" получил косвенные сообщения о том, что ФИФА готова идти в суд", - сказал он.
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|Команда
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
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|Мариуполь
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|Dnipro-1
|21
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|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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|13