"Шахтер" подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что его клуб не смог договориться с ФИФА по поводу спорного вопроса трансферов в период войны.

Как известно, чемпион Украины требует возместить убытки на сумму 50 млн евро. В связи с этим клуб подал соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"ФИФА не захотела общаться и не захотела садиться за стол переговоров. "Шахтер" получил косвенные сообщения о том, что ФИФА готова идти в суд", - сказал он.

Не пропустите: "Шахтер" значительно увеличил цену на Мудрика, которым интересуется "Арсенал". | https://dailysports.net