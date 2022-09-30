"Шахтер" подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро

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"Шахтер" подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что его клуб не смог договориться с ФИФА по поводу спорного вопроса трансферов в период войны.

Как известно, чемпион Украины требует возместить убытки на сумму 50 млн евро. В связи с этим клуб подал соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"ФИФА не захотела общаться и не захотела садиться за стол переговоров. "Шахтер" получил косвенные сообщения о том, что ФИФА готова идти в суд", - сказал он.

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