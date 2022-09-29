"Шахтер" отпустил вратаря в "Зарю"

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Голкипер "Шахтера" Никита Турбаевский (на фото слева) перешел в "Зарю".

Отметим, что 20-летний страж ворот – воспитанник донецкого клуба.

Также он играл за "Мариуполь" (8 матчей).

Последней командой Турбаевского был клуб "Локомотива" Загреб, в составе которого он провел 1 поединок, а за Ю-19 – 6 матчей.

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