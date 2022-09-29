"Шахтер" отпустил вратаря в "Зарю"

Теги шахтер донецкзаря луганск

"Шахтер" отпустил вратаря в "Зарю"

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Голкипер "Шахтера" Никита Турбаевский (на фото слева) перешел в "Зарю".

Отметим, что 20-летний страж ворот – воспитанник донецкого клуба.

Также он играл за "Мариуполь" (8 матчей).

Последней командой Турбаевского был клуб "Локомотива" Загреб, в составе которого он провел 1 поединок, а за Ю-19 – 6 матчей.

Не пропустите: Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму

Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов