"Шахтер" отпустил вратаря в "Зарю"
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Голкипер "Шахтера" Никита Турбаевский (на фото слева) перешел в "Зарю".
Отметим, что 20-летний страж ворот – воспитанник донецкого клуба.
Также он играл за "Мариуполь" (8 матчей).
Последней командой Турбаевского был клуб "Локомотива" Загреб, в составе которого он провел 1 поединок, а за Ю-19 – 6 матчей.
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|Команда
|М
|О
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|21
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|22
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13