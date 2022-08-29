"Шахтер" отказал "Эвертону" в продаже молодого таланта за 30 млн евро

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"Шахтер" отказал "Эвертону" в продаже молодого таланта за 30 млн евро

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" не сумел договориться по трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ. Также хавбеком интересуются "Арсенал", "Байер", "Брентфорд" и "Ницца".

В нынешнем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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