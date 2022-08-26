"Шахтер" оштрафовал Мудрика
Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Новый тренер "Шахтера" Игор Йовичевич ввел свою систему штрафов в донецком клубе.
Как сообщил журналист Игорь Бурбас, первым пострадавшим стал звездный игрок команды Михаил Мудрик.
"Там такая система, что, например, за опоздание на командный обед – 10 или 20 долларов за каждую минуту. Самый большой штраф – за опоздание на тренировку. У них идет теоретическое занятие (плюс-минус полчаса), а затем тренировка.
Мудрик или проспал или что-то другое, но на утреннюю тренировку опоздал и вынужден был заплатить этот самый большой штраф. Там не такая, чтобы космическая сумма получилась – около тысячи долларов", – сказал Бурбас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13