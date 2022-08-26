"Шахтер" оштрафовал Мудрика

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"Шахтер" оштрафовал Мудрика

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Новый тренер "Шахтера" Игор Йовичевич ввел свою систему штрафов в донецком клубе.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, первым пострадавшим стал звездный игрок команды Михаил Мудрик.

"Там такая система, что, например, за опоздание на командный обед – 10 или 20 долларов за каждую минуту. Самый большой штраф – за опоздание на тренировку. У них идет теоретическое занятие (плюс-минус полчаса), а затем тренировка.

Мудрик или проспал или что-то другое, но на утреннюю тренировку опоздал и вынужден был заплатить этот самый большой штраф. Там не такая, чтобы космическая сумма получилась – около тысячи долларов", – сказал Бурбас.

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