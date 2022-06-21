"Шахтер" определился со страной базирования

Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтёр" предсезонную подготовку начнет на территории Польши.

Как сообщает UA-Футбол, таким образом в клубе надеются сохранить хотя бы часть легионеров, которые в данный момент не хотят находиться на территории Украины.

Кроме того, именно в Польше "горняки" намерены играть матчи Лиги чемпионов УЕФА.

Если же новый сезон в Украине начнется, то для проведения домашних матчей первенства "Шахтер" выбирает Львов.

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