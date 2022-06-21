"Шахтер" определился со страной базирования
Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтёр" предсезонную подготовку начнет на территории Польши.
Как сообщает UA-Футбол, таким образом в клубе надеются сохранить хотя бы часть легионеров, которые в данный момент не хотят находиться на территории Украины.
Кроме того, именно в Польше "горняки" намерены играть матчи Лиги чемпионов УЕФА.
Если же новый сезон в Украине начнется, то для проведения домашних матчей первенства "Шахтер" выбирает Львов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13