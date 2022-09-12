"Шахтер" определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с "Селтиком"
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Тренерский штаб донецкого "Шахтера" во главе с Игором Йовичевичем определился с заявкой из 27 футболистов, которые могут сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика".
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов.
Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков.
Матч "Шахтер" - "Селтик" состоится 14 сентября. Начало встречи - в 19:45.
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