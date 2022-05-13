"Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей ЛЧ

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше, сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке".

По сведениям источника, польские власти с большим энтузиазмом восприняли данную идею, так как хотят проводить у себя матчи главного европейского клубного турнира.

Стоит отметить, чо "Шахтер" уже гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

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