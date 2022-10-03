"Шахтер" огласил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" под руководством Игора Йовичевича огласил список из 27 футболистов, которые попали в заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин.

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козык.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськов, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится в среду, 5 октября. Начало встречи - в 22:00.

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