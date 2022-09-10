"Шахтер" одержал волевую победу и возглавил УПЛ

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Максим Брагару. На 74-й минуте равновесие восстановил Марьян Швед, а в компенсированное время победу "горнякам" принес Олег Очеретько.

"Шахтер", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 2 очками остался на 11-й позиции.

"Шахтер - "Черноморец" - 2:1 (0:1)

Голы: Брагару, 10 - 0:1, Швед, 74 - 1:1, Очеретько, 90+6 - 2:1

"Шахтер": Трубин, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Конопля, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Швед, Петряк, Зубков.

"Черноморец": Непогодов, Ермаков, Джеймс, Путря, Селин, Политыло, Бобко, Плакса, Наумец, Брагару, Гладкий.

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