"Шахтер" одержал волевую победу и возглавил УПЛ
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" со счетом 2:1.
В начале встречи счет открыл Максим Брагару. На 74-й минуте равновесие восстановил Марьян Швед, а в компенсированное время победу "горнякам" принес Олег Очеретько.
"Шахтер", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 2 очками остался на 11-й позиции.
"Шахтер - "Черноморец" - 2:1 (0:1)
Голы: Брагару, 10 - 0:1, Швед, 74 - 1:1, Очеретько, 90+6 - 2:1
"Шахтер": Трубин, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Конопля, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Швед, Петряк, Зубков.
"Черноморец": Непогодов, Ермаков, Джеймс, Путря, Селин, Политыло, Бобко, Плакса, Наумец, Брагару, Гладкий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13