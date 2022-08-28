"Шахтер" одержал тяжелую победу в чемпионате Украины

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл криворожский "Кривбасс" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Артем Бондаренко.

"Шахтер", набрав четыре очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кривбасс" с 0 очков остался на 14-й позиции.

"Шахтер" - "Кривбасс" - 1:0 (0:0)

Гол: Бондаренко, 77 - 1:0

"Шахтер": Трубин, Тейлор (Конопля, 54), Кривцов (Бондарь, 63), Матвиенко, Михайличенко (Корниенко, 54, Очеретько, 69), Степаненко, Судаков, Петряк, Бондаренко, Мудрик, Сикан (Зубков, 63).

"Кривбасс": Сарнавский, Опанасенко (Шевченко, 66), Вернидуб, Стецков, Якимец, Волошин, Семенов, Хомченовский, Татарков, Хобленко (Банада, 75), Устименко (Дебелко, 82)

Удаление: Татарков (73)

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