"Шахтер" одержал тяжелую победу в чемпионате Украины
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл криворожский "Кривбасс" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Артем Бондаренко.
"Шахтер", набрав четыре очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кривбасс" с 0 очков остался на 14-й позиции.
"Шахтер" - "Кривбасс" - 1:0 (0:0)
Гол: Бондаренко, 77 - 1:0
"Шахтер": Трубин, Тейлор (Конопля, 54), Кривцов (Бондарь, 63), Матвиенко, Михайличенко (Корниенко, 54, Очеретько, 69), Степаненко, Судаков, Петряк, Бондаренко, Мудрик, Сикан (Зубков, 63).
"Кривбасс": Сарнавский, Опанасенко (Шевченко, 66), Вернидуб, Стецков, Якимец, Волошин, Семенов, Хомченовский, Татарков, Хобленко (Банада, 75), Устименко (Дебелко, 82)
Удаление: Татарков (73)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13