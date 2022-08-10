"Шахтер" одержал первую победу при новом тренере (видеообзор)

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"Шахтер" одержал первую победу при новом тренере (видеообзор)

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче обыграл клуб "Аль-Адала" из Саудовской Аравии.

Победу украинскому клубу принес автогол Алджамана. 

Стоит отметить, что "Шахтер" впервые выиграл при новом главном тренере Игоре Йовичевиче.

"Шахтер" (Украина) - "Аль-Адала" (Саудовская Аравия) - 1:0 (1:0)
Гол: Алджаман, 43 (автогол) - 1:0

"Шахтер" (стартовый состав): Пятов, Кирюханцев, Бондарь, Кривцов, Корниенко, Джурасек, Очеретько, Кащук, Кулаков, Вакула, Сикан.

Видеообзор матча

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