"Шахтер" одержал первую победу при новом тренере (видеообзор)
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче обыграл клуб "Аль-Адала" из Саудовской Аравии.
Победу украинскому клубу принес автогол Алджамана.
Стоит отметить, что "Шахтер" впервые выиграл при новом главном тренере Игоре Йовичевиче.
"Шахтер" (Украина) - "Аль-Адала" (Саудовская Аравия) - 1:0 (1:0)
Гол: Алджаман, 43 (автогол) - 1:0
"Шахтер" (стартовый состав): Пятов, Кирюханцев, Бондарь, Кривцов, Корниенко, Джурасек, Очеретько, Кащук, Кулаков, Вакула, Сикан.
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13