"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича.
Соглашение с 48-летним хорватским специалистом рассчитано на два года.
Интересно, что хорватский наставник стал 35-м главным тренером в истории "Шахтера".
Прошлым клубом Йовичевича был "Днепр-1". Также он тренировал "Карпаты" Львов, "Целе" и "Динамо" Загреб.
До хорвата "Шахтер" тренировал итальянец Роберто Де Дзерби.
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Главные новости дня: 13 июля
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13