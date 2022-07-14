"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

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"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича.

Соглашение с 48-летним хорватским специалистом рассчитано на два года.

Интересно, что хорватский наставник стал 35-м главным тренером в истории "Шахтера".

Прошлым клубом Йовичевича был "Днепр-1". Также он тренировал "Карпаты" Львов, "Целе" и "Динамо" Загреб.

До хорвата "Шахтер" тренировал итальянец Роберто Де Дзерби.

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