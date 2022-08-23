"Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ

Теги шахтер донецк

"Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

В Киеве состоялся первый матч нового сезона чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" играл с "Металлистом-1925".

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Сегодня также состоятся еще три матча 1-го тура УПЛ. В 15:00 сыграют "Заря" - "Ворскла" и "Черноморец" - "Верес", а в 17:00 состоится матч "Колос" - "Кривбасс". 

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2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
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