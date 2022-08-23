"Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ
Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен
В Киеве состоялся первый матч нового сезона чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" играл с "Металлистом-1925".
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Сегодня также состоятся еще три матча 1-го тура УПЛ. В 15:00 сыграют "Заря" - "Ворскла" и "Черноморец" - "Верес", а в 17:00 состоится матч "Колос" - "Кривбасс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13