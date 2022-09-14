"Шахтер" не смог обыграть "Селтик" в Лиге чемпионов

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"Шахтер" не смог обыграть "Селтик" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" со счетом 1:1.

Шотландский клуб повел в счете на 10-й минуте благодаря автоголу Артема Бондаренко, но на 29-й минуте равновесие восстановил Михаил Мудрик.

"Шахтер" Украина – "Селтик" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Бондаренко, 10 (автогол) - 0:1, Мудрик, 29 - 1:1

"Шахтер": Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Мудрик, Степаненко, Судаков (Очеретько, 78), Бондаренко (Джурасек, 74), Швед (Петряк, 61), Зубков (Траоре, 61).

"Селтик": Харт, Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тэйлор, Макгрегор, Хакшабанович (Маэда, 46), О`Райли (Муй, 68), Хатате (Тернбулл, 68), Жота (Абада, 86), Фурухаси (Якумакис, 68).

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