"Шахтер" не продал Мудрика в "Арсенал" из-за "МЮ"
Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Известный журналист Фабрицио Романо рассказал, что донецкий "Шахтер" в летнее трансферное окно не продал полузащитника Михаила Мудрика в "Арсенал" из-за трансфера бразильца Антони из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 100 миллионов евро.
"Думаю, что в будущем не только у "Арсенала", но и у других клубов будет шанс приобрести Мудрика. Мои источники рассказали мне, что в "Шахтере" оценивают Мудрика намного больше 30 миллионов евро. Особенно они укрепились в своем мнении после продажи Антони в "Манчестер Юнайтед" за 100 миллионов евро. После этого в "Шахтере" решили оставить игрока. Они уверены, что смогут продать его за огромную сумму", - приводит слова Романо Football London.
В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" четыре матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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|Команда
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
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