"Шахтер" не продал Мудрика в "Арсенал" из-за "МЮ"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал, что донецкий "Шахтер" в летнее трансферное окно не продал полузащитника Михаила Мудрика в "Арсенал" из-за трансфера бразильца Антони из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 100 миллионов евро.

"Думаю, что в будущем не только у "Арсенала", но и у других клубов будет шанс приобрести Мудрика. Мои источники рассказали мне, что в "Шахтере" оценивают Мудрика намного больше 30 миллионов евро. Особенно они укрепились в своем мнении после продажи Антони в "Манчестер Юнайтед" за 100 миллионов евро. После этого в "Шахтере" решили оставить игрока. Они уверены, что смогут продать его за огромную сумму", - приводит слова Романо Football London.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" четыре матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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