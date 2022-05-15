"Шахтер" назвал "Лиону" цену на Тете

Фото: твиттер Тете/Автор неизвестен

"Лион" хочет выкупить у "Шахтера" бразильского полузащитника Тете, сообщает Sport.fr.

По сведениям источника, главный тренер лионцев Петер Бос доволен игрой бразильца. "Шахтер" готов продать игрока, но хочет получить порядка 15-20 миллионов евро.

22-летний Тете перешел в "Лион" на правах аренды в конце марта. За французский клуб он провел семь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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