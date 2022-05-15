"Шахтер" назвал "Лиону" цену на Тете

Теги шахтер донецклионтете

"Шахтер" назвал "Лиону" цену на Тете

Фото: твиттер Тете/Автор неизвестен

"Лион" хочет выкупить у "Шахтера" бразильского полузащитника Тете, сообщает Sport.fr.

По сведениям источника, главный тренер лионцев Петер Бос доволен игрой бразильца. "Шахтер" готов продать игрока, но хочет получить порядка 15-20 миллионов евро.

22-летний Тете перешел в "Лион" на правах аренды в конце марта. За французский клуб он провел семь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Официально: Суарес покинет "Атлетико". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов