"Шахтер" назвал "Лиону" цену на Тете
Фото: твиттер Тете/Автор неизвестен
"Лион" хочет выкупить у "Шахтера" бразильского полузащитника Тете, сообщает Sport.fr.
По сведениям источника, главный тренер лионцев Петер Бос доволен игрой бразильца. "Шахтер" готов продать игрока, но хочет получить порядка 15-20 миллионов евро.
22-летний Тете перешел в "Лион" на правах аренды в конце марта. За французский клуб он провел семь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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|Ворскла
|22
|20
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|22
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