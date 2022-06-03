"Шахтер" назвал "Лиону" цену на бразильца Тете

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"Шахтер" назвал "Лиону" цену на бразильца Тете

Фото: твиттер Тете/Автор неизвестен

"Лион" намерен выкупить трансфер бразильского полузащитника "Шахтера" Тете, который сейчас выступает за французский клуб на правах аренды, сообщает Le Dauphiné Libéré.

По сведениям источника, украинский клуб требует за футболиста 28 миллионов евро. В "Лионе" считают цену слишком высокой и надеются получить значительную скидку.

В завершившемся сезоне 22-летний Тете провел за "Лион" 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 января 2023 года.

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